Трамп сделал заявление по урегулированию между США и Ираном: когда ожидается заключение меморандума

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По его данным, заключение меморандума о взаимопонимании возможно уже на следующей неделе. Так президент США сказал в беседе с ABC News.
Американский лидер считает, что мирный документ может быть согласован. Однако предыдущую версию меморандума он не одобрил. Президент США напомнил, что документ должен включать «еще несколько пунктов».
«Я думаю, что речь [о сделке] пойдет на следующей неделе», — сказал Дональд Трамп.