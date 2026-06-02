Омбудсмена Лантратову включили в комиссию по профилактике правонарушений

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство РФ включило уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову в состав комиссии по профилактике правонарушений, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.
«Внести в состав правительственной комиссии по профилактике правонарушений, утвержденный распоряжением правительства… включить в состав Комиссии следующих лиц: Лантратова Я. В. — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации», — говорится в документе.
Уточняется, что в состав комиссии включили первого заместителя министра внутренних дел РФ Андрея Курносенко и заместителя министра иностранных дел РФ Дмитрия Любинского. Также из состава комиссии исключили Татьяну Москалькову.