В Госдуме предложили продлить режим самозанятости

Речь идет о налоге на профессиональный доход, который был введен в России в 2019 году в порядке эксперимента. Сейчас режим действует до 31 декабря 2028 года. При этом для самозанятых сохраняются действующие налоговые ставки: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а годовой лимит дохода составляет 2,4 миллиона рублей.