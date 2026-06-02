Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу

Ранее сообщалось, что в окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года не вошёл ни один игрок мадридского «Реала». Такое происходит впервые с 2021 года, когда испанцы выступали на чемпионате Европы без футболистов «Королевского клуба» и дошли до полуфинала, где в серии пенальти проиграли будущим чемпионам — итальянцам.