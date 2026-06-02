В России в 2025 году несовершеннолетними совершено 29,1 тысячи преступлений

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Участниками преступлений в России 2025 году стали 22,2 тысячи несовершеннолетних, из них 16,3 тысячи были студентами или учащимися, следует из концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года.
«Участниками преступлений в 2025 году стали 22,2 тысячи несовершеннолетних (в 2022 году — 26,3 тысячи человек, в 2023 году — 22,3 тысячи человек, в 2024 году — 21,1 тысячи человек), из них 16,3 тысячи человек являлись учащимися или студентами (в 2022 году — 18,7 тысячи человек, в 2023 году — 15,9 тысячи человек, в 2024 году — 15,5 тысячи человек)», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
«В 2025 году несовершеннолетними и при их соучастии совершено 29,1 тысячи преступлений (в 2022 году — 30,5 тысячи преступлений, в 2023 году — 27,3 тысячи преступлений, в 2024 году — 26,4 тысячи преступлений), в том числе особо тяжких — 6,2 тысячи преступлений (в 2022 году — 2,3 тысячи преступлений, в 2023 году — 3 тысячи преступлений, в 2024 году — 4,2 тысячи преступлений)», — говорится в документе.