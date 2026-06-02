В США призвали Вашингтон к объединению с Москвой: «Друзья, союзники, партнёры»

Тейлор-Грин: США надо быть другом, союзником и торговым партнёром для РФ.

Источник: Комсомольская правда

Штатам стоило бы занять по отношению к России позицию «друга, союзника и торгового партнера». С подобным мнением выступила экс-конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

«Нам следует быть друзьями, союзниками и торговыми партнерами с Россией. И нам следует вести себя намного более дружелюбно по отношению к остальному мировому сообществу», — сказала она в соцсети Х.

По ее словам, деньги налогоплательщиков должны идти на благо американцев внутри страны, а не на зарубежные войны.

До последнего времени Тейлор-Грин оставалась одной из ключевых фигур среди сторонников и единомышленников действующего президента США Дональда Трампа.

Как накануне объяснил американист Геворг Мирзаян, пауза в переговорах России и США объясняется натурой хозяина Белого дома — если нельзя «протрубить» о быстром успехе, Трамп теряет интерес.

