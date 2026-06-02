Трамп: соглашение между Ираном и США могут согласовать на следующей неделе

Накануне Иран обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по территории Ливана. По данным Tasnim, власти Ирана приняли решение о приостановке переговорного процесса с США на фоне обострения военно-политической обстановки в Ливане.