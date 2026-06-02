Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: соглашение между Ираном и США могут согласовать на следующей неделе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка между США и Ираном возможна уже в течение следующей недели.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка между США и Ираном возможна уже в течение следующей недели.

«В течение следующей недели», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

Трамп ответил на вопрос о сделке, которая касается сохранения режима прекращения огня.

По его словам, он не согласовал предыдущую версию документа, так как ожидает включения в меморандум ещё «нескольких пунктов».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Иран обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по территории Ливана. По данным Tasnim, власти Ирана приняли решение о приостановке переговорного процесса с США на фоне обострения военно-политической обстановки в Ливане.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше