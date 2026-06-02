Трамп: соглашение между Ираном и США могут согласовать на следующей неделе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка между США и Ираном возможна уже в течение следующей недели.
«В течение следующей недели», — сказал он в интервью телеканалу ABC.
Трамп ответил на вопрос о сделке, которая касается сохранения режима прекращения огня.
По его словам, он не согласовал предыдущую версию документа, так как ожидает включения в меморандум ещё «нескольких пунктов».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Иран обвинил Соединённые Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по территории Ливана. По данным Tasnim, власти Ирана приняли решение о приостановке переговорного процесса с США на фоне обострения военно-политической обстановки в Ливане.