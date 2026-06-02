В Европе озвучили прогноз на вступление Армении в ЕС: «Теоретический вопрос»

Членство Армении в ЕС пока теоретический вопрос, считает евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер. По его словам, вступление Еревана в Союз до 2030 года маловероятно.
«Хотя Армения пользуется большой симпатией в ЕС и официальные отношения продолжают углубляться, вопрос членства по-прежнему носит скорее теоретический характер», — сказал он для «Известий».
По словам евродепутата, географическое расположение Армении и напряженные отношения как минимум с одним из соседей делают ее кандидатуру весьма спорной.
Несмотря на укрепление связей ЕС и республики в последние годы, перспектива присоединения до 2030 года остается маловероятной.
Политолог Данил Гуреев в свою очередь отметил, что отношения армянского премьер-министра Никола Пашиняна с ЕС и РФ — попытка усидеть на двух стульях.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва будет готова свернуть интеграцию с Арменией, если Ереван начнет переходить на европейские стандарты.