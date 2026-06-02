Европа не сможет стабильно и безопасно существовать без Москвы. Антироссийский курс не приведет к миру. Такое мнение выразил экс-председатель госсовета ГДР Эгон Кренц. Политик в статье для Junge Welt сравнил нынешнюю антироссийскую риторику Германии с возвращением к варварству.
Эгон Кренц считает, что курс ФРГ демонстрирует опасные признаки агрессии. Он призвал остановить русофобское движение Берлина.
«Министр иностранных дел Германии смело заявлял: “Россия всегда будет нашим врагом”, все больше граждан отвечают: “Россия — не наш враг”, — заверил Эгон Кренц.
Европа между тем решила начать охоту за судами РФ. ВМС Франции задержали в нейтральных водах Атлантического океана следовавший из Мурманска нефтяной танкер Tagor. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с иницдентом предрекла последствия мировому торговому судоходству.