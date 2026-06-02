Минстрой пересчитал нормативную стоимость «квадрата»

Минстрой рассчитал нормативную стоимость квадратного метра жилья на второе полугодие. В большинстве регионов «официальные» цены вырастут. Это означает, что соцвыплаты на приобретение жилья тоже увеличатся. Москва же вернется на первое место по дороговизне «квадрата». Об этом сообщает «Российская газета» (18+).
По проекту приказа Минстроя нормативная стоимость «квадрата» (ее пересматривают раз в полгода) поднимется на 6,6% — с нынешних 116 427 ₽ до 123 700 ₽ Также документом будет установлена средняя рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья для каждого региона на третий квартал. Эти показатели органы власти должны применять для расчета размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья для всех категорий граждан, которым эти выплаты полагаются.
В некоторых регионах стоимость «квадрата» изменится довольно существенно. Особенно это касается Дальнего Востока. Например, на Чукотке сейчас квадрат оценивается в 270 тыс. руб. В третьем квартале же субсидии будут рассчитывать из расчета 172 тыс. руб. за метр. В Еврейской АО, напротив, «квадрат» станет дороже почти в полтора раза, чем сейчас, — 172 тыс. руб. вместо нынешних 112 тыс. Заметно подорожает метр на Сахалине — со 164 тыс. до 194 тыс. руб. В Якутии, на Камчатке, в Приморском крае цены снизятся, но незначительно.
В Севастополе и Краснодарском крае жилье станет дешевле, а в Крыму — подорожает.
В Москве квадратный метр при расчете субсидий будут оценивать в 221 тыс. руб. (сейчас — 207 тыс.), в Подмосковье в 208 тыс. (сейчас — 175 тыс.). В Санкт-Петербурге стоимость не изменится — 165 тыс. (цена держится уже более трех лет). В итоге Москва должна вернуться на первое место по стоимости жилья (сейчас лидирует Чукотка), второе место займет Московская область, третье — Сахалин. Самое дешевое жилье будет по-прежнему в Ингушетии — около 61 тыс. руб.
В последние несколько лет официальную стоимость «квадрата» считают по данным Росстата о сделках с недвижимостью в каждом регионе. Суммируются средние стоимости метра на первичном и на вторичном рынках, и это число делится на два. На Дальнем Востоке и в Арктике учитывается только стоимость новых квартир, а если в регионе их нет, то берется значение в среднем по Дальнему Востоку (возможно, с изменением объемов строящегося жилья связано уравнивание цен на Чукотке и в Еврейской АО). При этом города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) могли обратиться в Минстрой с просьбой установить норматив на меньшем уровне (по-видимому, этим пользуется Санкт-Петербург, где «официальная» цена невероятно стабильна). Такое исключение из правил было связано со значительной разницей в стоимости жилья в таких городах в зависимости от его местонахождения и класса.
В начале года председатель Госдумы Вячеслав Володин упрекнул министерство в том, что официальная стоимость квадратного метра регулярно повышается. «На рынке жилья — спад. Жилье меньше стало покупаться по понятной причине. А вы поднимаете стоимость квадратного метра жилья», — сказал он. Володин также отметил, что официальная стоимость метра может отличаться в разы в соседних регионах. И призвал повышать эффективность бюджетного рубля.
Минстрой в ответ пояснил, что норматив стоимости «квадрата» не устанавливается ведомством, а определяется рынком. Тем не менее весной Минстрой скорректировал методику вычисления официальной стоимости метра. Теперь по просьбе любого региона цена может устанавливаться ниже расчетной.