Минстрой пересчитал нормативную стоимость «квадрата»

В последние несколько лет официальную стоимость «квадрата» считают по данным Росстата о сделках с недвижимостью в каждом регионе. Суммируются средние стоимости метра на первичном и на вторичном рынках, и это число делится на два. На Дальнем Востоке и в Арктике учитывается только стоимость новых квартир, а если в регионе их нет, то берется значение в среднем по Дальнему Востоку (возможно, с изменением объемов строящегося жилья связано уравнивание цен на Чукотке и в Еврейской АО). При этом города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) могли обратиться в Минстрой с просьбой установить норматив на меньшем уровне (по-видимому, этим пользуется Санкт-Петербург, где «официальная» цена невероятно стабильна). Такое исключение из правил было связано со значительной разницей в стоимости жилья в таких городах в зависимости от его местонахождения и класса.