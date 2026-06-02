«Надеюсь, что вечно»: Трамп оценил договоренность Израиля и «Хезболлах» по прекращению огня

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о договоренности между Израилем и ливанским движением «Хезболлах» по прекращению огня. Он уточнил, что точных сроков перемирия не установлено. При этом Дональд Трамп выразил надежду, что Израиль и «Хезболлах» навсегда прекратят огонь. Так он написал на страничке в своей соцсети.
Президент США за несколько часов до этого побеседовал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также провел переговоры с представителями ливанского движения.
«Посмотрим, как долго это [перемирие] продлится. Надеюсь, что вечно», — оценил Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома также прокомментировал ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, заключение меморандума о взаимопонимании возможно уже на следующей неделе. При этом прошлый такой документ он не одобрил.