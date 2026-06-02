Онищенко рассказал, в какие дни недели не рекомендуется проводить контрольные

Заместитель президента РАО сообщил, что такие работы не стоит устраивать в четверг.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Самый эффективный день для умственной работы — среда, а в четверг происходит резкий спад, поэтому, например, контрольные работы в этот день проводить не рекомендуется. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«[При составлении школьной программы] надо учитывать биологические ритмы. Вот мы живем, у нас суточный биологический ритм. Мы ночью спим, утром просыпаемся, идем на работу. У нас есть 24-суточный ритм. Есть недельный ритм. Например, понедельник — день тяжелый после отдыха. Самый эффективный день для умственной работы — это среда. Потом в четверг происходит резкий спад. И мы не рекомендуем по четвергам проводить контрольные работы или ставить какие-то сложные уроки», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что это важно, поскольку существует проблема перегрузки детей во время обучения.