В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что силы ПВО находятся в боевой готовности.
