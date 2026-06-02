Мошенники стали выманивать деньги у родителей выпускников через подделку голоса

Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голос директора школы или декана и просят родителей выпускников перевести деньги. Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
— В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от «деканата» или «классного руководителя». Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф, — сказал юрист.
Также, добавил он, активизировалась схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного: в соцсетях предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги заранее и не приходят на мероприятие, передает РИА Новости.
Перед экзаменами мошенники придумали новую схему с двухэтапным обманом выпускников. Они предлагают школьникам купить «пакет гарантированной страховки», в которой якобы будут содержаться ответы на экзамены.