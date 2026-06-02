Дирижер и заслуженный артист России Петр Дранга заявил, что российское культурное наследие сохраняет высокий авторитет за рубежом и продолжает вызывать интерес у представителей мирового творческого сообщества. Об этом сообщает ТАСС.
По словам музыканта, произведения русской оперы, балета и классической музыки давно стали частью мирового культурного пространства. Он подчеркнул, что искусство способно находить отклик у людей независимо от их языка, страны проживания и национальной принадлежности.
Дранга обратил внимание на то, что российские артисты регулярно добиваются признания на международной сцене. По его мнению, отечественная культура продолжает оказывать заметное влияние на развитие музыкального искусства в разных странах.
Музыкант также отметил, что многие зарубежные исполнители и специалисты творческой сферы обращаются к русским культурным традициям как к источнику вдохновения. Это, по его словам, свидетельствует о востребованности и значимости российского художественного наследия.
В качестве примера Дранга привел период своей работы в Нью-Йорке. Там он познакомился со многими выходцами из России, которые успешно работают в международной музыкальной индустрии и участвуют в крупных творческих проектах.
Артист выразил уверенность, что интерес к российской культуре сохраняется на высоком уровне. По его мнению, музыка и другие виды искусства остаются универсальным языком, который помогает людям разных стран лучше понимать друг друга и поддерживать культурный диалог даже в сложные периоды международных отношений.
В то же время Дранга подчеркнул, что достижения российских музыкантов и деятелей искусства продолжают оставаться заметной частью мировой культурной жизни, а накопленный отечественной школой опыт по-прежнему востребован на крупнейших международных площадках.
