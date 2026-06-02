Лантратову включили в состав правкомиссии по профилактике правонарушений

Правкомиссия по профилактике правонарушений была создана в июне 2012 года. В ее задачи входит разработка мер и координация мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в России (борьба с пьянством, наркоманией, незаконной миграцией, ресоциализация бывших заключенных и др.). Председатель комиссии — министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Последний раз состав комиссии менялся в 2022 году. Среди членов комиссии — замминистра юстиции Али Алханов, первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, замминистра просвещения Денис Грибов и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.