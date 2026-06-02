Лантратову включили в состав правкомиссии по профилактике правонарушений

Уполномоченного по правам человека РФ Яну Лантратову включили в состав правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Также в комиссию вошли первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко и замминистра Дмитрий Любинский. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уполномоченного по правам человека РФ Яну Лантратову включили в состав правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Также в комиссию вошли первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко и замминистра Дмитрий Любинский. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из состава комиссии были исключены бывший первый замминистра Александр Горовой (покинул должность в марте 2026 года), бывший омбудсмен Татьяна Москалькова (покинула пост в мае) и замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Сергей Тарасенко.

Правкомиссия по профилактике правонарушений была создана в июне 2012 года. В ее задачи входит разработка мер и координация мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в России (борьба с пьянством, наркоманией, незаконной миграцией, ресоциализация бывших заключенных и др.). Председатель комиссии — министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Последний раз состав комиссии менялся в 2022 году. Среди членов комиссии — замминистра юстиции Али Алханов, первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, замминистра просвещения Денис Грибов и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Татьяна Москалькова: биография бывшего омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
