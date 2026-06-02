Москва требует тщательного и объективного расследования инцидента с дроном в Румынии. Россия считает неслучайным совпадение времени ЧП с просьбой нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу. Инцидент случился на следующий день после письма киевского главаря о нехватке ПВО. На это обратил внимание российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза.