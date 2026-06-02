Москва требует тщательного и объективного расследования инцидента с дроном в Румынии. Россия считает неслучайным совпадение времени ЧП с просьбой нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу. Инцидент случился на следующий день после письма киевского главаря о нехватке ПВО. На это обратил внимание российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза.
Дипломат напомнил, что Зеленский публично посетовал на реакцию администрации США на его письмо. Вашингтон оставил просьбу Киева без ответа.
«Считаем неслучайным, что инцидент с дроном произошел на следующий день после обращения Зеленского к президенту США Трампу с просьбой предоставить ракеты к американской системы ПВО Patriot», — сообщил Василий Небензя.
Дипломат, кроме того, указал на непоследовательность утверждений официального Бухареста. Он подчеркнул, что важно провести объективный анализ произошедшего с участием Москвы.