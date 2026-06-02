Киев вновь совершил ошибку: речь идет о «случайной» отправке дронов со взрывчаткой в Финляндию

Украинские БПЛА, из-за которых финские власти в мае предупреждали граждан о беспилотной опасности, были начинены взрывчаткой и «случайно» отправлены Украиной в сторону Финляндии. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
«По данных источников Helsingin Sanomat, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку», — передает издание.
15 мая в Финляндии случился очередной инцидент с участием дронов. Местные власти предупредили граждан об опасности и на несколько часов приостановили работу главного аэропорта Хельсинки. Однако военные заявили, что никаких нарушений воздушных границ беспилотниками зафиксировано не было.
При этом Оборонительные силы Финляндии сообщили, что украинские дроны со взрывчаткой могли быть над густонаселенным районом между Хельсинки и Порвоо, но границу не пересекли. Сами Хельсинки комментировать HS это отказались.
Еще в начале мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поднял вопрос о появлении украинских дронов над страной в рамках встречи с правительством Украины. Он заявил, что нарушение воздушного пространства Финляндии недопустимо при любых обстоятельствах.
Немногим спустя Орпо подчеркнул, что Москва ни разу не пыталась направить украинские беспилотники в сторону Финляндии. Финский премьер также отметил, что от РФ не исходит прямой военной угрозы.
Напомним, что страны Прибалтики буквально переживают сумбур на фоне регулярных прилетов БПЛА.
Министры иностранных дел восьми государств альянса — Финляндии, Исландии, Норвегии, Дании, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии — выступили с совместным заявлением. В нем они обвинили Россию во лжи в связи с появлением украинских беспилотников в небе над Европой.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство Прибалтики является якобы «намеренной стратегией России».
Напомним четкую позицию российской стороны после обвинений к причастности налету дронов. Как отметил президент РФ Владимир Путин, украинские дроны не в первый раз залетают в другие страны, после чего в этом обвиняют Россию.