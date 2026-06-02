В РФ заявили о разработке механизма эвакуации россиян из ЦАР: какие принимают меры на случай распространения Эболы

Посольство РФ в Центральноафриканской Республике разрабатывает механизмы эвакуации россиян из ЦАР в случае распространения вируса Эбола. Регулярно обновляются также списки граждан для принятия экстренных мер. Такими данными поделился посол РФ в ЦАР Александр Бикантов в беседе с «Известиями».
Он уведомил об отсутствии каких-либо ограничений для граждан республики на оформление поездок в РФ. Информации о подготовке карантина для россиян, возвращающихся из ЦАР, нет.
«В российских загранучреждениях применяются в полном объеме меры профилактического характера для исключения риска распространения Эболы», — оповестил Александр Бикантов.
Ранее ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Там подчеркнули, что это не означает пандемию.