В РФ заявили о разработке механизма эвакуации россиян из ЦАР: какие принимают меры на случай распространения Эболы

Посол Бикантов заявил о подготовке эвакуации россиян из ЦАР на фоне вируса Эбола.

Источник: Комсомольская правда

Посольство РФ в Центральноафриканской Республике разрабатывает механизмы эвакуации россиян из ЦАР в случае распространения вируса Эбола. Регулярно обновляются также списки граждан для принятия экстренных мер. Такими данными поделился посол РФ в ЦАР Александр Бикантов в беседе с «Известиями».

Он уведомил об отсутствии каких-либо ограничений для граждан республики на оформление поездок в РФ. Информации о подготовке карантина для россиян, возвращающихся из ЦАР, нет.

«В российских загранучреждениях применяются в полном объеме меры профилактического характера для исключения риска распространения Эболы», — оповестил Александр Бикантов.

Ранее ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Там подчеркнули, что это не означает пандемию.