В МИД рассказали о мерах защиты экипажа танкера Tagor, задержанного Францией

Российское посольство в Париже делает все возможное для защиты прав и безопасности россиян-членов команды танкера Tagor, который был задержан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», — сказала дипломат.
Захарова также назвала заявления Франции по танкеру Tagor несостоятельными.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, то, как Франция задержала танкер Tagor, вполне можно назвать пиратскими действиями. Песков подчеркнул, что Москва продолжит защищать морские грузы, учитывая негативный опыт.
Накануне Франция задержала в Атлантическом океане танкер Tagor, он следовал под флагом Камеруна. Судно направили к месту стоянки в сопровождении ВМС Франции.