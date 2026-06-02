Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телевидение и радио в начале июня в Хабаровском крае будут работать с перебоями

Отключения запланированы в связи с профилактическими работами.

Источник: Хабаровский край сегодня

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» в июне ограничат вещание телевизионных каналов и радиопрограмм в ряде муниципалитетов Хабаровского края в связи с проведением плановых и ремонтных работ на передающем оборудовании. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», график отключений составлен со 2 до 11 июня.

По информации, предоставленной в организации, все отключения согласованы с вещателями — они не будут производиться, если в эфире важные сообщения. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.

— Профилактика проводится на всех объектах. В мероприятия входят: проверка систем электроснабжения, выполнение регламентных профилактических работ оборудования, регулировка и измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, — уточнили в филиале РТРС.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 2 по 11 июня 2026 года:

02.06.2026.

Долми, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

«Дорожное радио».

03.06.2026.

Солонцовый, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

03.06.2026−04.06.2026 (в зависимости от метеоусловий).

Николаевск-на-Амуре, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

04.06.2026.

Вяземский, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Катэн, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

05.06.2026.

Тыр, Ульчский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

08.06.2026 — 09.06.2026 (в один из дней в зависимости от метеоусловий).

Лазарев, Николаевский район, с 11:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

09.06.2026 — 11.06.2026 (в один из дней в зависимости от метеоусловий).

Софийск, Ульчский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).