Телевидение и радио в начале июня в Хабаровском крае будут работать с перебоями

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» в июне ограничат вещание телевизионных каналов и радиопрограмм в ряде муниципалитетов Хабаровского края в связи с проведением плановых и ремонтных работ на передающем оборудовании. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», график отключений составлен со 2 до 11 июня.
По информации, предоставленной в организации, все отключения согласованы с вещателями — они не будут производиться, если в эфире важные сообщения. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.
— Профилактика проводится на всех объектах. В мероприятия входят: проверка систем электроснабжения, выполнение регламентных профилактических работ оборудования, регулировка и измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, — уточнили в филиале РТРС.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 2 по 11 июня 2026 года:
02.06.2026.
Долми, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
«Дорожное радио».
03.06.2026.
Солонцовый, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
03.06.2026−04.06.2026 (в зависимости от метеоусловий).
Николаевск-на-Амуре, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
04.06.2026.
Вяземский, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Катэн, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
05.06.2026.
Тыр, Ульчский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
08.06.2026 — 09.06.2026 (в один из дней в зависимости от метеоусловий).
Лазарев, Николаевский район, с 11:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
09.06.2026 — 11.06.2026 (в один из дней в зависимости от метеоусловий).
Софийск, Ульчский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).