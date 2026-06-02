СМИ сообщили о нападении с бутылкой на работника ТЦК на Украине

Сотрудник территориального центра комплектования получил травму головы в Одессе после нападения во время проверки документов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По данным СМИ, инцидент произошел на одной из улиц города. Неизвестный ударил работника ТЦК бутылкой по голове, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Сотрудник военкомата обратился в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Другие обстоятельства происшествия и сведения о личности нападавшего издание не приводит.
С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался властями. В рамках мобилизационных мероприятий сотрудники территориальных центров комплектования регулярно проводят проверки документов и вручают повестки гражданам призывного возраста.
На фоне продолжающейся мобилизации в различных регионах страны периодически возникают конфликтные ситуации между гражданами и представителями военкоматов. В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи подобных инцидентов, связанных с действиями сотрудников ТЦК и реакцией местных жителей.
Случай в Одессе стал очередным эпизодом на фоне сохраняющейся напряженности вокруг мобилизационных мероприятий. Официальной информации о задержании подозреваемого или возбуждении дела на момент публикации не приводилось.
