Трамп заявил, что хочет вечного прекращения огня между ЦАХАЛ и «Хезболлой»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется, что перемирие между Израилем и движением «Хезболла» сохранится навсегда.
«Посмотрим, как долго это продлится», — написал он в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, он рассчитывает, что прекращение огня продлится «вечно».
По данным The Times of Israel, Нетаньяху проинформировал Трампа о том, что в случае новых атак со стороны «Хезболлы» Израиль нанесёт удар по Бейруту.
Напомним, Трамп после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями «Хезболлы» заявил, что ливанское движение и ЦАХАЛ прекратят огонь.
Накануне «Хезболла» заявила о нанесении ракетно-артиллерийского удара по военному подразделению ЦАХАЛ в районе населенного пункта Яхмар аш-Шакиф на юге Ливана.