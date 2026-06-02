Хабаровского перевозчика лишили рейсов № 34 и 29П после их внезапной пропажи c городских дорог

Городские власти заявили о стабилизации обстановки с двумя автобусными маршрутами, которые вдруг перестали выходить на линии. Речь о направлениях № 29П и 34, обслуживаемых предпринимателем, с которым ранее не возникало проблем. После того как перерыв в движении превысил три дня, городская администрация воспользовалась правом аннулировать выданные коммерсанту рейсовые свидетельства. Сейчас работа автобусов возобновлена, в мэрии готовят документы для поиска нового перевозчика. «По закону в течение одного года со дня прекращения действия свидетельства перевозчик не может участвовать в открытых конкурсах. По маршрутам № 29П, 34 готовим конкурсную документацию, на период проведения открытого конкурса для временного осуществления перевозок на срок до 180 дней идет прием заявок», — сообщили в администрации города.