Жительницу Швейцарии с 55 чемоданами проверили на границе

Жительница Швейцарии, возвращавшаяся из отпуска в Германии, привлекла внимание сотрудников пограничной службы из-за необычно большого объема багажа — при себе у женщины было 55 чемоданов. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила газета Bild.
В ходе проверки туристке пришлось выгрузить все чемоданы из автомобиля, каждый из них просканировали с помощью рентгеновского аппарата. Ничего запрещенного в багаже не нашли.
Пограничники подтвердили, что требования законодательства нарушены не были, и разрешили туристке продолжить путь. По законам Швейцарии, жители страны имеют право ввозить личные вещи без уплаты пошлин, если эти предметы ранее были вывезены ими из страны.
