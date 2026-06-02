Трехсторонняя комиссия утвердила рекомендации по наставничеству в сфере труда

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила рекомендации по организации наставничества в сфере труда, выяснил ТАСС, изучив документ.
Сообщается, что наставничество в сфере труда осуществляется работником по поручению работодателя и предполагает оказание помощи другому работнику в овладении навыками работы на производстве или рабочем месте.
В документе указано, что внедрение наставничества помогает решить несколько проблем, в том числе сокращение текучести персонала, повышения качества работы, снижение затрат на подготовку и подбор кадров.
При необходимости к формам наставничества могут быть отнесены ситуационное наставничество (помощь «по запросу» наставляемого), наставничество в форме консультаций, руководство проектной деятельностью, обучение на рабочем месте, беседы, помогающие совершенствованию управленческих, коммуникативных или иных компетенций специалистов.
Содержание работы по наставничеству определяет работодатель. Он также самостоятельно принимает решение по поводу определения сроков наставничества.
Кроме этого, указывается, что при подборе наставников рекомендуется учитывать квалификацию кандидата, опыт работы и результативность профессиональной деятельности, лояльность работника к компании, а также его личные качества и мотивацию к наставничеству.
Уточняется, что рекомендации направлены на работодателей, наставников, профессиональные союзы и их объединения, органы государственной власти и местного самоуправления, на образовательные организации, преподавателей, а также на некоммерческие и общественные организации, занимающиеся развитием и популяризацией наставничества.