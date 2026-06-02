Россиянам напомнили о праве вернуть деньги за некачественные ветеринарные услуги

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Хозяева животных могут потребовать через суд возврат денежных средств, если в ветеринарной клинике питомцу оказали некачественную услугу. Об этом ТАСС сообщила заместитель заведующего кафедрой медицинского права и права биотехнологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Татьяна Шилюк.
По словам юриста, в первую очередь следует обратиться с жалобой к руководству ветеринарной клиники. В обращении необходимо подробно изложить суть претензии, обстоятельства оказания помощи животному, возникшие негативные последствия и иные сведения, подтверждающие факт некачественного оказания услуги.
«Если обращение с жалобой не привело к желаемому результату, можно обратиться за защитой своих прав в суд. В таком случае потребуется проведение ветеринарной экспертизы для того, чтобы точно установить, привели ли действия ветеринара к причинению вреда животному, — сказала Шилюк. — Обратиться за проведением такой экспертизы может как сам хозяин пострадавшего животного, так и клиника. Кроме этого, необходимо собрать и представить все имеющиеся документы, подтверждающие оказание услуги и ее оплату.».
Собеседница агентства подчеркнула, что в случае гибели животного его владелец вправе требовать полного возмещения понесенных расходов, компенсации стоимости питомца, а также компенсации морального вреда.