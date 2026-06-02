Танк с «лучшим в мире уровнем бронезащиты» разработали в Китае: новинку заметили прямо на дорогах

Китайские специалисты разработали танк весом около 60 тонн с 125-мм орудием. Его смело назвали новинкой следующего поколения. Танк оснащен необитаемой башней. Очевидцы заметили боевую машину прямо на дорогах Китая. О характеристиках нового танка пишет Military Watch Magazine.
Согласно кадрам очевидцев, разработка явно крупнее прошлого, единственного серийного танка следующего поколения Type 100. Как отмечается, новая китайская боевая машина по конструкции схожа с прошлогодней разработкой. При этом есть и существенные отличия.
Как пишет MWM, у танка семь пар опорных катков, то есть на одну больше, чем у предыдущей разработки. Кроме того, у него усилено бронирование лобовой проекции. Отмечается, что ствол основного орудия значительно толще. Аналитики уже предположили, что новый танк обеспечит лучший в мире уровень бронезащиты, сравнимый лишь с российским Т-14.
