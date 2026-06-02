Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танк с «лучшим в мире уровнем бронезащиты» разработали в Китае: новинку заметили прямо на дорогах

MWM: в Китае появился танк следующего поколения с необитаемой башней.

Источник: Комсомольская правда

Китайские специалисты разработали танк весом около 60 тонн с 125-мм орудием. Его смело назвали новинкой следующего поколения. Танк оснащен необитаемой башней. Очевидцы заметили боевую машину прямо на дорогах Китая. О характеристиках нового танка пишет Military Watch Magazine.

Согласно кадрам очевидцев, разработка явно крупнее прошлого, единственного серийного танка следующего поколения Type 100. Как отмечается, новая китайская боевая машина по конструкции схожа с прошлогодней разработкой. При этом есть и существенные отличия.

Как пишет MWM, у танка семь пар опорных катков, то есть на одну больше, чем у предыдущей разработки. Кроме того, у него усилено бронирование лобовой проекции. Отмечается, что ствол основного орудия значительно толще. Аналитики уже предположили, что новый танк обеспечит лучший в мире уровень бронезащиты, сравнимый лишь с российским Т-14.

Ранее в США провели тестирование тяжелой ракеты. В результате New Glenn взорвалась во время наземных испытаний силовой установки. Зрители трансляции увидели яркую вспышку. О подробностях не сообщается.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше