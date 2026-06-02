В Хабаровске 2 июня ожидается кратковременный дождь и до 21 градуса тепла

В Хабаровске 2 июня 2026 года ожидается кратковременный дождь. Опасных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночью пройдёт кратковременный дождь, температура составит от 9 до 11 градусов выше нуля. Днём также не исключены небольшие осадки, воздух прогреется до 19−21 градуса тепла. Ветер юго-восточный, 7−12 метров в секунду.
В южных районах края местами пройдёт кратковременный дождь. Ночные температуры составят от 9 до 14 градусов тепла, дневные — от 18 до 23 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, 3−14 метров в секунду.
В центральных районах также ожидаются местами кратковременные дожди. Исключение — Советско-Гаванский и Ванинский районы, где днём осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от 1 до 13 градусов, днём воздух прогреется до 16−24 тепла. Ветер южных направлений, 3−14 метров в секунду.
На севере края местами пройдут кратковременные, а местами сильные дожди. В Охотском муниципальном округе — без существенных осадков. Ночные температуры здесь от 0 до 5 градусов, дневные — от 2 до 18 тепла. Ветер различных направлений, 3−14 метров в секунду, на побережье порывы до 15−20 метров в секунду.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru