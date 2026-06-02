Врачи спасли подростка-мотоциклиста с тяжёлой травмой шеи после ДТП в Находке

Юноша получил повреждение шейного отдела позвоночника и спинного мозга при столкновении с автомобилем.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи Находкинской городской больницы провели успешную операцию подростку, получившему тяжёлую травму шейного отдела позвоночника в результате ДТП, сообщила пресс-служба медучреждения.

Юноша управлял мотоциклом и столкнулся с автомобилем. От удара его отбросило на обочину, где он ударился о дерево. При поступлении в больницу он жаловался на сильную боль в шее и онемение в руках.

«Обследование показало серьёзное повреждение позвоночника и спинного мозга, которое могло привести к инвалидности», — говорится в сообщении.

В течение трёх часов хирурги выполнили сложное вмешательство: стабилизировали повреждённый участок позвоночника с помощью металлоконструкций и заменили разрушенный межпозвоночный диск эндопротезом.

Сейчас подросток выписан из стационара и приступил к длительному реабилитационному периоду.

Число ДТП с детьми резко выросло в Приморье — в том числе из-за мопедов и самокатов.

Главная причина роста детского травматизма на дорогах региона — слабый контроль и отсутствие культуры у взрослых.

Тем временем в регионе тревожатся о росте числа ДТП с участием несовершеннолетних. Только за прошлое лето в Приморье зафиксировано 26 аварий с подростками-водителями мотобайков, мопедов и квадроциклов. Трое детей погибли. Специалисты напоминают, что даже кратковременное управление мототехникой без водительского удостоверения, опыта и средств защиты несёт высокий риск для жизни и здоровья.