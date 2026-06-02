«Теперь тебя все ненавидят»: Трамп жестко раскритиковал Нетаньяху из-за нарушения перемирия с Ливаном

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе диалога глава Белого дома обрушился на собеседника с нецензурными словами. Он бранил Биньямина Нетаньяху из-за срыва перемирия с Ливаном. Дональда Трампа цитирует портал Axios, ссылаясь на источники.
По их сведениям, президент США назвал израильского премьера сумасшедшим. Он напомнил, что Биньямин Нетаньяху был бы в тюрьме без поддержки Вашингтона. Американский лидер в ходе диалога обвинил премьера Израиля в большом количестве жертв среди гражданских в Ливане.
«Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — заявил Дональд Трамп.
Американский лидер также сообщил о договоренности между Тель-Авивом и «Хезболлах» по прекращению огня. Он выразил надежду, что Израиль и ливанское движение навсегда прекратят огонь.