Сотрудника ТЦК узнали по аккаунту мастера по ресницам

Сотрудник территориального центра комплектования в Одессе, которого пользователи социальных сетей связали с аккаунтом мастера по наращиванию ресниц, после резонанса изменил данные своей страницы. Об этом сообщает РИА Новости, изучившее содержимое профиля.
Ранее сообщество «Одесса INFO» опубликовало кадр с сотрудниками военкомата, заявив, что один из них является известным в городе специалистом по наращиванию ресниц. К публикации были приложены фотографии из социальных сетей, на которых, как утверждается, запечатлен тот же человек.
По данным агентства, речь идет о Денисе Олейнике, который с 2016 года вел профессиональную страницу в соцсетях. В профиле размещались материалы, связанные с услугами по наращиванию ресниц, а также отдельные работы по маникюру и педикюру. Кроме того, на странице были сведения о прохождении профильного обучения в 2019 году.
После того как аккаунт привлек внимание пользователей, его оформление изменилось. Из профиля исчезли некоторые фотографии владельца, а также было изменено имя учетной записи. Теперь страница оформлена на имя Юлии Никовой. При этом среди старых публикаций по-прежнему остаются материалы, на которых можно увидеть человека, ранее представлявшегося владельцем аккаунта.
Как отмечает агентство, в профиле сохранились многочисленные примеры выполненных работ и комментарии клиентов. Многие пользователи положительно отзывались о качестве услуг мастера, оставляя благодарственные сообщения под публикациями.
Дополнительный интерес к ситуации вызвало то обстоятельство, что изменения в аккаунте произошли уже после распространения информации о возможной связи его владельца с сотрудником ТЦК. При этом каких-либо публичных комментариев от самого владельца страницы относительно произошедших изменений на момент публикации не приводилось.
