Россиянам объяснили порядок действий при некачественной услуге ветеринара

Владельцы животных вправе через суд добиться возврата денег за некачественную услугу ветеринара. Об этом напомнила юрист Татьяна Шилюк для ТАСС.
По словам Шилюк, первым делом стоит направить руководству ветеринарной клиники письменную жалобу. В ней надо максимально полно расписать свои претензии, а также указать любые другие факты, которые подтвердят некачественный характер услуги.
«Обратиться за проведением такой экспертизы может как сам хозяин пострадавшего животного, так и клиника. Кроме этого, необходимо собрать и представить все имеющиеся документы, подтверждающие оказание услуги и ее оплату», — отметила эксперт.
Юрист добавила, что при гибели животного владелец может требовать полного возмещения расходов, стоимости питомца и морального вреда.
