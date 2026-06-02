Хабаровчанам напомнили об уловках мошенников

Мошенники постоянно расширяют список преступных схем, пользуясь которыми, обманывают или запугивают людей. Применение психологического давления помогает аферистам похищать персональные данные своих жертв. МВД России напоминает о самых распространённых терминах, которые мошенники используют в своих схемах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть предельно внимательными при общении с незнакомыми абонентами и напоминают, что мошенники часто используют псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в «специальной операции».
Наиболее распространены некоторые формулировки:
«Безопасный счёт», на котором жертвы, якобы могут временно сохранить свои деньги. На самом деле в российской банковской системе не существует никаких «специальных», «защищённых» или «резервных» счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода денег граждан.
«Дистанционный обыск» — вымышленная процедура. Правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону. Требования показать квартиру без понятых через камеру в смартфоне используются исключительно преступниками.
«Декларация наличных средств». Термин используют, чтобы убедить граждан передать деньги курьеру или перевести их на подконтрольные счета. Никакой процедуры обязательной «декларации» личных сбережений при проверках, уголовных делах или «защите от мошенников» не существует.
«Внештатный сотрудник фельдъегерской службы» — псевдостатус, которым злоумышленники нередко представляют курьеров, забирающих наличные. Государственная фельдъегерская служба не занимается перевозкой денежных средств граждан и не взаимодействует с населением подобным образом.
«Зеркальный кредит» — мошенники убеждают человека срочно оформить кредит якобы для «перекрытия» или «аннулирования» займа, который пытаются взять преступники. В реальности оформление нового кредита никак не защищает от мошеннических действий.
«Спецячейка Центробанка» / «защищённая банковская ячейка» — вымышленный механизм, под которым обычно подразумевается передача наличных курьеру «для хранения». Ни Банк России, ни правоохранительные органы не принимают деньги граждан на хранение.
«Встречный перевод» — распространённая схема при обещании выигрыша, дохода от инвестиций или иной выплаты. Для получения денег человеку предлагают внести «гарантийный платёж», «верификационный депозит», оплатить «антифрод-проверку» или «конвертацию». В действительности банки, брокеры и платёжные системы не требуют переводить деньги неизвестным лицам для получения выплат.