В России могут ввести внесудебную блокировку поддельных водительских прав

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов — фальшивых водительских прав и медицинских справок для водителей, говорится в документе правительства, который изучило РИА Новости.
Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены МВД РФ, Роскомнадзор, Минцифры РФ и Росздравнадзор.
«Проработка вопроса о возможности введения внесудебного порядка блокировки информации … об изготовлении и реализации в сети “Интернет” поддельных водительских удостоверений», — говорится в документе.
Предусматривается также и проработка возможности такой меры для информации о медицинских заключениях «о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствам».
Срок реализации данных мер — 2027 год.
Также предлагается ввести возможности внесудебной блокировки интернет-объявлений о «помощи» с государственными услугами в сфере ПДД, например быстрое получение водительского удостоверения. Кроме того, речь идет и о введении блокировки материалов, которые открыто показывают пренебрежение ПДД — например, ролики или посты, где специально нарушают правила.