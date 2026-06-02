В России могут ввести внесудебную блокировку поддельных водительских прав

В России проработают блокировку объявлений о продаже фальшивых водительских прав.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов — фальшивых водительских прав и медицинских справок для водителей, говорится в документе правительства, который изучило РИА Новости.

Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены МВД РФ, Роскомнадзор, Минцифры РФ и Росздравнадзор.

«Проработка вопроса о возможности введения внесудебного порядка блокировки информации … об изготовлении и реализации в сети “Интернет” поддельных водительских удостоверений», — говорится в документе.

Предусматривается также и проработка возможности такой меры для информации о медицинских заключениях «о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствам».

Срок реализации данных мер — 2027 год.

Также предлагается ввести возможности внесудебной блокировки интернет-объявлений о «помощи» с государственными услугами в сфере ПДД, например быстрое получение водительского удостоверения. Кроме того, речь идет и о введении блокировки материалов, которые открыто показывают пренебрежение ПДД — например, ролики или посты, где специально нарушают правила.