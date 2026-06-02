Стропа боевого змея со стеклянной крошкой убила годовалого мальчика в Бразилии

В Австрии легкомоторный самолет протаранил парапланеристку прямо в воздухе, однако девушка чудом выжила и смогла приземлиться. 44-летняя спортсменка стартовала с холма Шмиттенхеэ и летела над долиной Пинцгау, когда в нее врезалась Cessna под управлением 28-летнего пилота из Тироля. Винт самолета изрубил купол параплана.