В НАСА заявили об отсутствии данных о разбившихся НЛО или погибших пришельцах

Его спросили, был ли у человечества контакт с инопланетянами и какие данные американское правительство планирует опубликовать об НЛО. «Президент [США Дональд Трамп] продвигает эту инициативу во всем правительстве: [он говорит] соберите ваши файлы, все, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами. И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива. Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян», — ответил Айзекман.