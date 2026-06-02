В НАСА заявили об отсутствии данных о разбившихся НЛО или погибших пришельцах

Директор американского космического ведомства Джаред Айзекман заявил, что есть файлы о неопознанных воздушных явлениях.

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) не располагает какими-либо задокументированными свидетельствами о разбившихся инопланетных космических кораблях или погибших инопланетянах. Об этом заявил 1 июня директор американского космического ведомства Джаред Айзекман на форуме CNBC CEO Council Summit в американской столице.

Его спросили, был ли у человечества контакт с инопланетянами и какие данные американское правительство планирует опубликовать об НЛО. «Президент [США Дональд Трамп] продвигает эту инициативу во всем правительстве: [он говорит] соберите ваши файлы, все, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами. И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива. Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян», — ответил Айзекман.

«Однако, безусловно, есть файлы UAP (неопознанное воздушное явление — прим. ТАСС) о том, что мы фиксируем, и мы делаем их доступными», — добавил глава НАСА.

В феврале Трамп пообещал, что правительство США начнет публиковать документы о предполагаемых внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. Как уточнил президент, он поручит военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным министерствам и ведомствам «начать процесс выявления и публикации правительственных документов», касающихся предположительно «инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше