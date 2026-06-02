В Японии рассказали, можно ли есть суши каждый день

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости. Суши каждый день есть не следует, поскольку в них почти нет овощей, а при употреблении с соевым соусом можно получить избыток соли, рассказал РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.
«Суши каждый день есть не следует. Суши в основном состоят из рыбы и риса — сяри. Овощей в них почти нет. Поэтому они не позволяют восполнить витамины, связанные с овощами, и пищевые волокна. Есть проблема и с точки зрения соли», — заявил специалист по общественному здоровью и культуре питания.
По словам Кимуры, сяри, то есть рис для суши, смешивают с уксусом для суши, который, в свою очередь, делают из уксуса, сахара и соли. Таким образом, соль уже содержится в рисе для суши.
«Если макать нэта (рыбу, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые в суши — ред.) или сашими в соевый соус, то при 10 кусках суши можно получить около пяти граммов соли. Пять граммов — это верхний дневной ориентир, установленный ВОЗ», — отметил эксперт.