Россиянам напомнили о графике работы в 2027 году: сколько шестидневок ждать

Россиян ждёт одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

В России единственная шестидневная рабочая неделя в 2027 году придется на период с 15 по 20 февраля. Об этом напомнила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«Согласно проекту производственного календаря, всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя. С 15 по 20 февраля, суббота рабочая», — пояснила эксперт.

По ее словам, это связано с переносом выходного с 20 февраля на 22 февраля ради трехдневных выходных на День защитника Отечества. Они пройдут с 21 по 23 февраля.

Рогалева пояснила, что производственный календарь на 2027 год официально не утвержден, но проект уже дает полное понимание рабочего графика.

При этом шестидневных рабочих недель в 2026 году для россиян, работающих по пятидневному графику, не будет.

Как ранее писал KP.RU, будущие новогодние каникулы пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027.