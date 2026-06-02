Археолог задержан: останки д’Артаньяна обернулись скандалом

О находке стало известно в марте 2026 года. Тогда Дейкман сообщил, что под полом церкви в Вольдере, расположенной неподалеку от Маастрихта, были обнаружены человеческие останки, которые могут принадлежать графу Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как д’Артаньян. Исторические источники связывают эту местность с предполагаемым местом захоронения капитана королевских мушкетеров, погибшего во время осады города в 1673 году.