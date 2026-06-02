Археолог задержан: останки д’Артаньяна обернулись скандалом

Нидерландский археолог Вим Дейкман оказался в центре громкого скандала после заявления о возможном обнаружении останков легендарного д’Артаньяна. Как сообщает DutchNews, исследователя обвинили в проведении раскопок без необходимого разрешения и нарушении правил работы на объекте культурного наследия.
О находке стало известно в марте 2026 года. Тогда Дейкман сообщил, что под полом церкви в Вольдере, расположенной неподалеку от Маастрихта, были обнаружены человеческие останки, которые могут принадлежать графу Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как д’Артаньян. Исторические источники связывают эту местность с предполагаемым местом захоронения капитана королевских мушкетеров, погибшего во время осады города в 1673 году.
Однако уже 1 июня администрация Маастрихта заявила, что раскопки проводились без официального согласования. Кроме того, власти допускают, что в ходе работ могли быть утрачены или повреждены артефакты, способные помочь в точной идентификации захоронения.
Диакон церкви Йос Валке рассказал, что руководство прихода не знало о необходимости получения специального разрешения для проведения подобных работ. По его словам, Дейкман был приглашен как опытный специалист, обладающий многолетней репутацией в археологическом сообществе.
После вмешательства муниципальных археологов действия исследователя подверглись критике. Валке заявил, что профессиональные специалисты начали работу с детальных замеров и фиксации находок, тогда как методы Дейкмана вызвали вопросы у представителей властей.
Несмотря на претензии, археолог считается авторитетным специалистом. На протяжении четырех десятилетий он занимал должность официального городского археолога Маастрихта. После выхода на пенсию в 2022 году его заслуги были отмечены рыцарским титулом.
Дополнительный виток история получила в мае, когда Дейкмана задержали после спора вокруг фрагментов найденных останков. По данным DutchNews, причиной стало самостоятельное возвращение археологом части локтевой кости и двух зубов из немецкой лаборатории. Муниципальные власти, являющиеся формальными владельцами артефактов, настаивали на их пересылке в установленном порядке.
При этом вопрос о том, действительно ли найденные останки принадлежат знаменитому мушкетеру, пока остается открытым. Для подтверждения или опровержения этой версии необходимы дальнейшие исследования, а разгоревшийся вокруг раскопок конфликт может повлиять на сроки и порядок проведения экспертиз.
Читайте также: Ученые нашли останки королевы Элисенды и ее окружения в Барселоне.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.