Первый фиджитал-центр заработал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в рамках Года спорта, состоялось торжественное открытие первого в регионе фиджитал-центра — инновационной площадки, где цифровой и традиционный спорт объединяются воедино. Этот объект, ставший одним из первых подобных на Дальнем Востоке, разместился на территории Арены «Ерофей» и был построен по федеральной программе «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). С началом работы центра юных спортсменов поздравил мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Для нас спорт — это самое главное. Чем больше спортивных объектов, тем больше спортивных возможностей. Тем больше детей и взрослых будут заниматься спортом. А там, где спорт, там здоровье, настроение, где спорт, там дружба. Ну и, конечно, всех с праздником, с Международным днем защиты детей! Это очень символично — открытие в День защиты детей такого прекрасного объекта», — сказал Сергей Кравчук.
Внутри фиджитал-центра разместились три игровые зоны: компьютерный зал на 20 игровых мест, зона игровых консолей и VR-пространство. Также предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, серверная, зона ресепшен и фуд-корт.
На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны. Дополнительно объект оснащен «умными» опорами с освещением, видеонаблюдением, Wi-Fi, музыкальным сопровождением и возможностью зарядки мобильных устройств.
«Фиджитал-центр — это еще одна так называемая “умная площадка”. Сейчас на территории, прилегающей к Арене “Ерофей” успешно функционируют сразу несколько современных спортивных объектов — спортивный модульный зал, универсальная спортивная коробка, тренажеры, волейбольная площадка. У жителей этого большого микрорайона есть возможность заниматься спортом, физкультурой, активно проводить свой досуг. И что особенно важно недалеко от дома», — отметила и.о министра спорта Хабаровского края Валентина Мальцева.
Первый фиджитал-центр заработал в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Всего в рамках Года спорта в 2026 году в регионе будет создано 25 уличных спортивных площадок. Среди них 8 малых площадок ГТО, 4 умные спортивные площадки, 12 площадок совместно с ПАО «Сбербанк России» и 1 площадка совместно с ПАО «Банк ПСБ».
Кроме того, в планах — открытие в Хабаровске демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту. С полным перечнем спортивных площадок в Хабаровском крае и подробной информацией об их оснащении можно ознакомиться на официальном сайте министерства спорта региона.
Добавим, что на этой неделе Хабаровск станет столицей цифрового спорта в стране. 6 и 7 июня регион первым на Дальнем Востоке примет Всероссийский фестиваль цифрового спорта (6+). Масштабное событие пройдет в «Платинум Арене».