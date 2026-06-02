Суперкомпьютер Opta назвал Испанию фаворитом чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года. По его данным, сборная Испании выиграла в 16,1% из 10 тыс. симуляций чемпионата, говорится на сайте Opta.
В тройку фаворитов турнира также входят команды Франции, Англии и Аргентины. Сборные этих стран смогли одержать победу более чем в 10% симуляций.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Испанцы сыграют в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.