Слуцкий призвал закрепить норматив спортивной инфраструктуры для жилых кварталов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением закрепить на федеральном уровне единые требования к обеспеченности жилых кварталов объектами спортивной инфраструктуры — от уличных площадок до спортивных залов. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«В целях реализации положений федерального проекта “Спорт — норма жизни” национального проекта “Демография”, предусматривающего повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, предлагается установить единый федеральный норматив минимальной обеспеченности жилых кварталов спортивной инфраструктурой», — говорится в обращении.
Слуцкий предлагает ввести дифференцированный подход к застройке в зависимости от численности жителей квартала — от 500 человек до 10 тыс. и более. Он предлагает предусматривать различный состав спортивной инфраструктуры, включая площадки для командных видов спорта, тренажерные зоны, беговые и велодорожки, а также крытые спортивные сооружения для крупных жилых комплексов.
Отдельно в письме отмечается возможность размещения спортивных объектов на первых этажах жилых домов при условии организации отдельного входа, а также необходимость контроля за соблюдением требований уже на этапе утверждения проектов планировки территорий.
Как заявил ТАСС Слуцкий, действующее обеспечение жилой застройки спортивной инфраструктурой носит разрозненный характер. По его словам, в одних районах «квартал может считаться соответствующим требованиям даже при наличии одного ржавого турника или разваливающегося стола для пинг-понга», тогда как в других есть современные площадки.
«Если мы хотим увеличить рост физической активности и граждан и добиться одной из национальных целей развития РФ — увеличения доли граждан, регулярно занимающихся спортом, до 70% в 2030 году — необходимо создавать достойные условия для занятий физической активностью: доступные площадки для командных игр, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты», — подчеркнул парламентарий.