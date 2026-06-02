Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий призвал закрепить норматив спортивной инфраструктуры для жилых кварталов

Лидер ЛДПР отметил, что действующее обеспечение соответствующей инфраструктурой носит разрозненный характер.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением закрепить на федеральном уровне единые требования к обеспеченности жилых кварталов объектами спортивной инфраструктуры — от уличных площадок до спортивных залов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«В целях реализации положений федерального проекта “Спорт — норма жизни” национального проекта “Демография”, предусматривающего повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, предлагается установить единый федеральный норматив минимальной обеспеченности жилых кварталов спортивной инфраструктурой», — говорится в обращении.

Слуцкий предлагает ввести дифференцированный подход к застройке в зависимости от численности жителей квартала — от 500 человек до 10 тыс. и более. Он предлагает предусматривать различный состав спортивной инфраструктуры, включая площадки для командных видов спорта, тренажерные зоны, беговые и велодорожки, а также крытые спортивные сооружения для крупных жилых комплексов.

Отдельно в письме отмечается возможность размещения спортивных объектов на первых этажах жилых домов при условии организации отдельного входа, а также необходимость контроля за соблюдением требований уже на этапе утверждения проектов планировки территорий.

Как заявил ТАСС Слуцкий, действующее обеспечение жилой застройки спортивной инфраструктурой носит разрозненный характер. По его словам, в одних районах «квартал может считаться соответствующим требованиям даже при наличии одного ржавого турника или разваливающегося стола для пинг-понга», тогда как в других есть современные площадки.

«Если мы хотим увеличить рост физической активности и граждан и добиться одной из национальных целей развития РФ — увеличения доли граждан, регулярно занимающихся спортом, до 70% в 2030 году — необходимо создавать достойные условия для занятий физической активностью: доступные площадки для командных игр, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты», — подчеркнул парламентарий.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше