Мэр Красноярска рассказал, когда откроют движение по Семафорной

Напомним, коммунальная авария случилась 9 апреля. С тех пор непрерывно идут восстановительные работы. Специалисты КрасКом, как и обещали, завершили монтаж нового 140-метрового коллектора в срок, до 31 мая. Но в процессе работ при обследовании всего объекта был обнаружен еще один аварийный участок коллектора, который также нужно починить, чтобы не допустить ЧП в дальнейшем.