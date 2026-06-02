Мэр Красноярска рассказал, когда откроют движение по Семафорной

Движение транспорта по улице Семафорная после ликвидации последствий разрушения дорожного полотна над одним из главных коллекторов правобережья Красноярска планируется полностью открыть ориентировочно до 15 июня. Об этом сообщил мэр.
Напомним, коммунальная авария случилась 9 апреля. С тех пор непрерывно идут восстановительные работы. Специалисты КрасКом, как и обещали, завершили монтаж нового 140-метрового коллектора в срок, до 31 мая. Но в процессе работ при обследовании всего объекта был обнаружен еще один аварийный участок коллектора, который также нужно починить, чтобы не допустить ЧП в дальнейшем.
«Рассматривали возможность частичного открытия дороги, но есть риски, прежде всего, с точки зрения безопасности. Поэтому пока ресурсники не выполнят работы по второму участку — дорогу не откроем. КрасКом планирует завершить к 12 июня. После этого проведем отсыпку дороги, подготовим ее к асфальтированию. Понимаю, что открытия Семафорной красноярцы ждут. Но важно обеспечить надежное функционирование ключевого элемента городской системы ЖКХ», — пояснил Сергей Верещагин.
