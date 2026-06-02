В Хабаровске открыли движение на участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука с 1 июня обеспечено автомобильное движение на участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной. На данном участке уже уложен асфальтобетон, нанесена разметка, установлены пешеходные связи и знаки. В ближайшее время рабочие установят светофоры и оборудуют освещение. Сейчас на участке ведутся сопутствующие работы по прокладке тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.