Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске открыли движение на участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной

В ближайшее время на этом участке дороги будут установлены светофоры и уличное освещение.

Источник: AmurMedia

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука с 1 июня обеспечено автомобильное движение на участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной. На данном участке уже уложен асфальтобетон, нанесена разметка, установлены пешеходные связи и знаки. В ближайшее время рабочие установят светофоры и оборудуют освещение. Сейчас на участке ведутся сопутствующие работы по прокладке тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Эта трасса будет пользоваться высоким спросом, поскольку обеспечивает сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной. В перспективе здесь планируется запустить движение общественного транспорта. Это связано с текущей застройкой территории, которая приведет к увеличению интенсивности дорожного движения. Подрядчики уже предусмотрели создание остановочных карманов», — отметил Сергей Кравчук.

Общая сумма субсидии на строительство объекта составляет около 350 миллионов рублей. Длина дороги составляет более 700 метров. Вдоль всей дороги с тремя полосами движения предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения, на въезде и выездах поставят светофоры.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Сергей Кравчук проинспектировал ход строительства автомобильной дороги в Брянском переулке. Длина дороги составляет более 700 метров. Вдоль всей дороги с тремя полосами движения предусмотрено устройство велодорожки и линии наружного освещения. Эта трасса обеспечит не только сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной, но и создаст необходимые транспортные и пешеходные связи внутри самих жилых территорий.