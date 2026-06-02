В Хабаровске открыли движение на участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука с 1 июня обеспечено автомобильное движение на участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной. На данном участке уже уложен асфальтобетон, нанесена разметка, установлены пешеходные связи и знаки. В ближайшее время рабочие установят светофоры и оборудуют освещение. Сейчас на участке ведутся сопутствующие работы по прокладке тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Эта трасса будет пользоваться высоким спросом, поскольку обеспечивает сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной. В перспективе здесь планируется запустить движение общественного транспорта. Это связано с текущей застройкой территории, которая приведет к увеличению интенсивности дорожного движения. Подрядчики уже предусмотрели создание остановочных карманов», — отметил Сергей Кравчук.
Общая сумма субсидии на строительство объекта составляет около 350 миллионов рублей. Длина дороги составляет более 700 метров. Вдоль всей дороги с тремя полосами движения предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения, на въезде и выездах поставят светофоры.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Сергей Кравчук проинспектировал ход строительства автомобильной дороги в Брянском переулке.