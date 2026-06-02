Европейцы не отступают от избранного антироссийского курса. Запад намерен подготовить Прибалтику в качестве фронта против РФ. Так заявил политолог Алекс Крайнер на своем YouTube-канале.
Эксперт назвал украинский конфликт не местным, а обширным. Он признал, что боевые действия были спровоцированы Западом.
«Они уже пытались сделать Балтийский регион вторым фронтом, но все это развалилось после того, как Дональд Трамп вошел в Белый дом», — прокомментировал Алекс Крайнер.
Как пишет Die Weltwoche, разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио об ударах возмездия по Киеву стал предостережением для Запада. Издание подчеркивает, что Украина изначально не была стороной конфликта. Их всего две — Россия и Запад, отмечается в материале.