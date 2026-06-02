В США раскрыли сведения NASA о пришельцах после призыва Трампа: «Данных нет»

NASA сообщило об отсутствии данных о разбившихся НЛО или погибших пришельцах.

Источник: Комсомольская правда

У NASA нет никаких документальных подтверждений ни о крушении инопланетных кораблей, ни о гибели внеземных существ. Об этом сообщил директор ведомства Джаред Айзекман.

Глава космического ведомства США рассказал, что президент Дональд Трамп призвал собрать все необходимые файлы и обнародовать для того, чтобы люди могли решить сами — был ли у человечества контакт с пришельцами.

«Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян», — заверил Айзекман в рамках форума CNBC CEO Council Summit.

По данным New York Post, в Штатах накануне обнаружили четыре вида внеземной жизни после крушений НЛО.

В свою очередь израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что лично видел замороженные останки пришельцев в одном из секретных объектов в США. Fox News также сообщал, что американское правительство якобы хранит тела инопланетян разных рас, изъятых с разбившихся кораблей.

