Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Гавайях зафиксирован новый эпизод извержения вулкана Килауэа

На Гавайях началось очередное извержение вулкана Килауэа, высота фонтанов достигла около 100 метров, соответствующие кадры появились в Сети.

Источник: Аргументы и факты

На Гавайях началось очередное извержение вулкана Килауэа, соответствующие кадры появились в Сети.

На них запечатлены потоки лавы, вулканический пепел и радуга.

Лава извергается из северного жерла вулкана. Высота фонтанов достигла около 100 метров, вулканические толчки продолжают усиливаться.

Напомним, в мае на Гавайях началось очередное извержение вулкана Килауэа. По данным Геологической службы Соединённых Штатов, речь шла об очередном эпизоде активности.

В январе текущего года специалисты заявили о первом извержении Килауэа в 2026 году. Тогда высота фонтанов лавы достигала 200 метров.

Килауэа находится на территории Национального парка вулканов на Большом острове Гавайского архипелага. Он считается одним из самых активных вулканов на планете и в традиционных верованиях жителей Гавайских островов является местом обитания богини вулканов Пеле.