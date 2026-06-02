На Гавайях зафиксирован новый эпизод извержения вулкана Килауэа

На Гавайях началось очередное извержение вулкана Килауэа, соответствующие кадры появились в Сети.
На них запечатлены потоки лавы, вулканический пепел и радуга.
Лава извергается из северного жерла вулкана. Высота фонтанов достигла около 100 метров, вулканические толчки продолжают усиливаться.
Напомним, в мае на Гавайях началось очередное извержение вулкана Килауэа. По данным Геологической службы Соединённых Штатов, речь шла об очередном эпизоде активности.
В январе текущего года специалисты заявили о первом извержении Килауэа в 2026 году. Тогда высота фонтанов лавы достигала 200 метров.
Килауэа находится на территории Национального парка вулканов на Большом острове Гавайского архипелага. Он считается одним из самых активных вулканов на планете и в традиционных верованиях жителей Гавайских островов является местом обитания богини вулканов Пеле.