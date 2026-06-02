Более 13 тысяч тонн отходов убрали во Владивостоке

Как отметили в администрации города, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» подвели первые итоги масштабной работы по приведению улиц, дорог и общественных пространств в порядок после зимнего периода. На протяжении двух месяцев сотрудники предприятия ежедневно занимались уборкой во всех районах краевой столицы.
Основное внимание уделялось очистке дорог, тротуаров и прибордюрных полос от накопившихся за зиму загрязнений, пыли, бытового мусора, грунтовых наносов и остатков противогололёдных материалов. Работы велись как вручную, так и с использованием специализированной техники.
По словам работников предприятия, наиболее сложным этапом становится именно первая комплексная уборка после зимы. Для этого требуется задействовать значительное количество сотрудников и техники, чтобы тщательно очистить территории вдоль дорог, под леерными ограждениями и на пешеходных зонах.
После завершения основных работ поддерживать порядок помогают подметально-уборочные машины, поливомоечная техника, оборудование высокого давления и другие механизированные средства.
Одним из главных направлений весенней кампании стал вывоз мусора. За апрель и май городские службы собрали и отправили на полигон 13 275 тонн различных отходов. Кроме того, было вывезено около 270 кубометров древесных остатков, что сопоставимо почти с 25 полностью загруженными грузовиками КамАЗ.
Особое внимание специалисты уделили утилизации автомобильных шин, которые нередко оказываются на обочинах дорог, склонах и возле контейнерных площадок. За время проведения двухмесячника во всех районах Владивостока было собрано 5 209 покрышек.
Как отметила директор МБУ «СГТ» Елена Кузнецова, поддержание чистоты и порядка в городе остаётся постоянной задачей предприятия независимо от времени года и календарных сроков проведения специальных акций.