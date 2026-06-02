Хабаровский краевой театр драмы покажет классику Александра Островского

25 июня в Хабаровском краевом театре драмы состоится премьера спектакля «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», постановка сохраняет верность классическому произведению.
В центре сюжета — молодая актриса Негина, которая делает выбор между сценой, любовью и материальным благополучием. Режиссер-постановщик Максим Кальсин подчеркивает психологизм персонажей и тонкую иронию автора.
— В этой постановке нам было важно сохранить аутентичность Островского, его психологизм, иронию и глубину характеров. Герои пьесы — не просто сценические образы, а живые люди, раздираемые страстями, амбициями и поиском себя. Мы не стали осовременивать классику, потому что ее сила — в правде: искусство требует жертв, но так ли они оправданы? — прокомментировал Максим Кальсин.
Художник-постановщик Владимир Колтунов создал декорации, передающие дух времени: уютную гостиную с резной мебелью и трансформируемую театральную сцену с кулисами, которая возникает в ключевых моментах. Костюмы героев также соответствуют эпохе: от скромных домашних платьев до роскошных сценических нарядов, а мужские сюртуки, военные мундиры и бархатные жилеты подчеркивают статус и характер персонажей.
Спектакль рассчитан на ценителей русской классической драматургии и тех, кто хочет увидеть традиционную постановку с высококлассной актерской игрой.